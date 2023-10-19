Айдын Керимов анонсировал возвращение граждан Азербайджана в Шушу

В первом квартале следующего года начнется процесс возвращения граждан Азербайджана в Шушу, и этот процесс охватит около 400 семей.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов.

"В ближайшее время начнется масштабный процесс строительства дорожной инфраструктуры. Кроме того, в настоящее время продолжается процесс строительства социальных объектов", - добавил он.