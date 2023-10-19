Состоится конференция Бакинской инициативной группы против французского колониализма

20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой.

Как сообщает в четверг Day.Az, в конференции примут участие представители 14 стран и представители морских территорий, удерживаемых Францией под колониальным контролем (Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника и Гваделупа), а также Корсики.

Отметим, что Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.