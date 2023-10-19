Франция совершила геноцид коренных народов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции представитель Партии свободы Мартиники Люк Кароле.

"Франция считается страной прав человека, но в наших странах она проводит политику колониализма в отношении коренного населения. Франция совершила геноцид коренных народов. Их использовали в качестве рабов для развития экономики Франции. Такие страны, как Нигерия, Сенегал также подвергаются колонизации. Они борются за свою свободу", - сказал он.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.