Эпоха мира Президента Ильхама Алиева

Автор: Лейла Таривердиева

В сентябре 2023 года Азербайджан восстановил суверенитет и теперь матери могут не бояться за судьбу своих детей. Больше нет риска постоянных провокаций со стороны ВС Армении и армянских сепаратистов. Закончились перестрелки на линии соприкосновения, потому что исчезла сама линия соприкосновения. Историческая победа ознаменовала переход к мирному строительству, что стало возможным благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Азербайджанский народ это народ-воин, но он не воинственен и не агрессивен, он никогда никому не нес разрушений и несчастий. Выйдя победителем из сложнейшей ситуации после всего, что выпало на его долю, сегодня Азербайджан ждет от окружающих только одного: оставьте нас в покое, дайте нам спокойно жить, созидать и развиваться.

Очень хочется надеяться, что эпоха войн для Азербайджана завершилась и начался период мирного строительства. Быть в этом уверенными, находясь в таком регионе и имея неадекватных соседей, сложно, поэтому остановимся на надежде. Предпосылки для этого есть, а еще есть огромное желание руководства Азербайджана оградить страну от новых бед. Азербайджанский народ это народ-воин, но он не воинственен и не агрессивен, он никогда никому не нес разрушений и несчастий. Выйдя победителем из сложнейшей ситуации после всего, что выпало на его долю, сегодня Азербайджан ждет от окружающих только одного: оставьте нас в покое, дайте нам спокойно жить, созидать и развиваться.

Выступая на открытии Международного конгресса астронавтики в Баку, Президент Ильхам Алиев сказал, что "сегодня мы можем вступить в эпоху мира на Южном Кавказе". Действительно, завершение самого долгого и кровавого конфликта в регионе открывает перед здешними странами большие перспективы. Это совместные проекты, интеграция и другие блага, которые дают мир и стабильность. А самое главное - здесь больше не будет литься кровь. Мир и сотрудничество дают множество возможностей для строительства благополучных обществ. Общества благополучны не только тогда, когда страна развита экономически, но и тогда, когда ее граждане могут спокойно засыпать, зная, что на их дома не упадут бомбы. Когда матери не седеют от тревоги, провожая сыновей на военную службу, когда родители не хоронят своих детей, - такое общество может считать себя благополучным.

Десятки тысяч молодых жизней унес карабахский конфликт. Азербайджанский народ понес огромные потери за более чем тридцать лет. Его лишили родных очагов и достоинства, в стране появились десятки тысяч вдов, сирот, осиротевших матерей. Верховный главнокомандующий и Азербайджанская армия вернули народу земли и уверенность в себе. Но можно ли вернуть человеческие жизни? Люди - это главный капитал государства, о чем неоднократно говорил Президент Ильхам Алиев. Жизнь каждого гражданина бесценна. Гибель каждого воина на поле боя отзывалась болью в сердцах всего народа. А что чувствовали матери, отцы, жены, дети, родные и близкие шехидов? Чтобы представить себе это, нужно это пережить. Да, государство делает все для семей героев, они окружены вниманием и уважением общества, но рана продолжает гореть. Даже у тех, кто потерял сына, отца, брата в Первую карабахскую войну. Такое горе не забывается. Достаточно взглянуть в глаза женщин, чьи близкие пропали без вести. Они тридцать лет ждут их возвращения, верят, что те где-то существуют... После 44-дневной войны на освобожденных территориях обнаруживаются массовые захоронения. Проводимые исследования и анализы позволили уже многим узнать о судьбе своих родных, от которых не было вестей с первой войны, и хотя бы иметь возможность приносить цветы к их могилам.

Это страшно. Повторим - кто этого не пережил, не сможет до конца прочувствовать эту боль. И дай бог, чтобы тех, кто знает все о настоящей боли, не становилось в Азербайджане больше. Поэтому эпоха мира, о которой говорит азербайджанский лидер, так нужна всем нам.

Мы всегда знали, что оккупированные Арменией земли будут возвращены, и понимали, что, скорее всего, военным путем. Президент Азербайджана сделал за два десятилетия все, чтобы избежать такого развития событий. Но, к сожалению, в нашем мире справедливости приходится добиваться силой, других путей не существует. Азербайджанское общество было к этому готово. Кровавая оккупация, гуманитарная катастрофа, трудности, выпавшие на долю народа и государства, не деморализовали общество. Наоборот, поколение, рожденное после Первой карабахской войны, оказалось крепче духом и именно оно освобождало земли в 2020 году. Потому что было воспитано правильно. Это отметил и Президент страны, обращаясь к участницам VI Съезда азербайджанских женщин. "В каждом нашем достижении есть огромный вклад женщин. Наглядным примером любви наших самоотверженных матерей к Родине является молодое поколение с национальными убеждениями, которое своей незабываемой доблестью на поле боя во имя восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства продемонстрировало боевой дух нашего народа", - сказал в своем обращении глава государства.

В том же духе воспитывается и новое поколение. Эти мальчики и девочки еще совсем юные, но уже знают, что такое война. Однако мы верим, что в их жизни больше не будет потерь, их материям не придется хоронить сыновей, погибших в боях за родную землю. Матери будут провожать своих мальчиков на армейскую службу без слез и обязательно дождутся их возвращения, не поседев от страха за их жизни. Потому что Президент страны сделал все, чтобы карабахская проблема была решена окончательно и чтобы ее разрешение не осталось новым поколениям. Хотя внешними силами делались попытки остановить развитие освободительной стратегии Ильхама Алиева, это не удалось. В конфликте поставлена точка, и вряд ли Армении захочется когда-либо снова связываться с Азербайджаном. Азербайджанская армия и ее Верховный главнокомандующий ампутировали надежды противника на реванш. А также дали понять всем прочим, что с Азербайджаном шутки плохи,

Думается, азербайджанский народ в целом, и каждый гражданин в частности благодарны своему лидеру за это.

Сколько матерей, чьи дети служат, наконец, смогли заснуть спокойно. Последние недели, можно сказать, стали самыми мирными в новейшей истории Азербайджана. Больше нет новостей о перестрелках - ни в Карабахе, ни на границе больше не стреляют. Конфликт пришел к своему логическому завершению, и, хотя и с трудом, противник тоже начал привыкать к этой мысли. Ведь он понес намного больше потерь.

Вспоминаются слова Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, сказанные ею на встрече с военнослужащими, ставшими инвалидами во время апрельских боев 2016 года. Она сказала: "Потерять своего ребенка - самая большая трагедия для родителей. Ни один народ не желает войны. Ни одна мать не хочет терять сыновей".

Мы надеемся, нет - верим, что больше ни одной матери в Азербайджане не придется оплакивать сына, погибшего или пропавшего без вести на войне. Мы верим, что Президент Ильхам Алиев сделает для этого все возможное, и провозглашенная им эпоха мира растянется для азербайджанского народа на века.