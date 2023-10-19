В борьбе с французским колониализмом необходимо международное давление.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к предстоящей завтра международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемой Бакинской инициативной группой, сказал представитель Партии свободы Мартиники Люк Кароле.

По его словам, Франция не может больше выступать с империалистической позиции.

"Однако она продолжает свои усилия, и налицо радикализация", - добавил Люк Кароле.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.