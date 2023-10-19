Возрождение формата "3+3"

Автор: Эмин Севдималиев

Судя по всему, формат "3+3", несправедливо и преждевременно списанный, возвращается. В обозримом будущем в Иране пройдет встреча, на участие в которой согласилась и Армения. Долгое время встреча в этом формате не проводилась из-за периода турбулентности в отношениях Баку и Тегерана, который позади.

С точки зрения рационального подхода, абсолютно логично проведение встречи, к которой присоединятся страны Южного Кавказа, а также Россия, Турция и Иран. За исключением Армении, все страны представленные на платформе имеют высокий уровень отношений друг с другом, несмотря на ситуационные разногласия, которые имеются у сторон. И для Армении эта платформа является хорошим шансом для создания налаживания отношений с региональными странами, с которыми у нее, в силу многолетнего внешнеполитического курса, нет функционирующих отношений. В конце-концов, страны участвующие в формате "3+3" обладают достаточным потенциалом для урегулирования имеющихся вопросов, а дискуссии на этой площадке могут выйти за рамки сугубо политических. По сути, это и должно быть особо заманчивым для Еревана, так как сформировав экономические отношения, потенциал для разногласий пропадет, от чего выиграют все шесть стран.

Однако, есть один вопрос, который должен быть решен в Ереване. Какой внешнеполитческий вектор выбирает Армения? Последние месяцы демонстрируют, что правительство Армении любой ценой и на любых условиях готово завершить разворот на запад. В качестве подтверждения можно привести несколько примеров: совместные военные учения с США, выступление в Европарламенте на сессии в Страсбурге, и охлаждение отношений с Россией. Все эти шаги, в теории должны были подвести Армению к более тесным отношениям с Западом, в ущерб отношениям со странами региона. Но в реальности, ЕС и США используют Армению для продвижения своих интересов в регионе для того, чтобы укрепить свое влияние близ границ своих стратегических оппонентов - России и Ирана. В случае с Россией прекрасно все понятно и без лишних комментариев, а недавние события на Ближнем Востоке показали, что страны запада продолжают видеть в Иране силу, способную пошатнуть ситуацию в стратегически важном регионе.

Конечно, есть вероятность того, что все про-западные действия Пашиняна являются популизмом и были ориентированы на улучшение переговорных позиций с региональными игроками, однако внешнеполитический курс армянского премьера создает для него больше проблем в отношениях со странами региона, чем дает привилегий.

Сложности ситуации добавляет то, что ни одна из западных стран не встанет на защиту Армении. Европейские страны не находятся в той ситуации, когда могут проецировать свою мощь в соседние регионы из-за бюрократических проволочек, отсутствия единой армии и имеющегося стратегического противостояния с Россией в Украине. Что касается США, то Вашингтон направляет свои войска в другие регионы, как правило, в двух случаях - для проецицрования влияния в стратегически важных регионах и для сдерживания появляющегося регионального гегемона. Ситуация в Армении не попадает ни в один из этих пунктов, и по этим причинам Ереван останется ни с чем, если будет продолжать работать над увеличением влияния западных стран.

Также, в этом контексте важно отметить, что многие региональные страны кардинально против расширения присутствия ЕС и США в регионе, так как считают повышенный интерес к региону потенциальной угрозой для их долгосрочных политических и экономических интересов. По этой причине можно сделать предположение о том, что если Армения станет продолжать помогать в проецировании западного влияния в регионе, то региональные страны не примут этого и предпримут меры для восстановления политического баланса сил.

С точки зрения Еревана, как и остальных участников платформы, формат 3+3 должен являться рациональным вариантом решения существующих проблем. Анализируя историю можно увидеть, что все ныне развитые страны дошли до нынешней точки развития благодаря выстроенным отношениям со странами своих регионов. Единственной логичной и рациональной рекомендацией, которую можно дать Армении является призыв к использованию формата "3+3" для построения устойчивых политических и экономических отношений со своими соседями.