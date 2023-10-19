Францию уличили в нарушении фундаментальных прав человека

Франция препятствовала строительству мечети на Мартинике.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к предстоящей завтра международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемой Бакинской инициативной группой, сказал представитель Партии свободы Мартиники Люк Кэрол.

Он отметил, что мечеть строилась целых 25 лет.

"Они препятствовали строительству мечети. И здесь мы видим лицемерие. Их слова и действия расходятся", - добавил Люк Кэрол.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.