Необходимо положить конец мифам Европейского союза о демократии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к завтрашней международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, заявил представитель Народного союза за осворбождение Гваделупы Якоб Бисеп.

Он отметил, что в ЕС собираются вместе только для защиты интересов западноевропейских государств.

"По этой причине становится бессмысленным сообщать им о нашей собственной борьбе. А Франции удается скрывать, что она проводит политику колонизации", - добавил он.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.