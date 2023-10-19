Представитель Таити о двуличии Макрона

В преддверии выборов президент Франции Эмманюэль Макрон назвал колониализм преступлением.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к завтрашней международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, заявил член Партии свободы Таити Хеинуи Ле Кейл.

Он отметил, что Макрон считает совершаемое другими государствами колониальным преступлением, а совершаемое Францией - нет.

"Мы уже 40 лет ведем эту борьбу. Мы благодарим Азербайджан за то, что он создал такие условия для нас. Благодаря этой инициативе мы получили доступ к странам Движения неприсоединения, и теперь наш правый голос может быть услышан еще больше", - добавил он.

Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.