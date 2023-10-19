Мы требуем повторного референдума для отделения от Франции - представитель Новой Каледонии
По инициативе Азербайджана, Новая Каледония пытается найти себе поддержку.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к завтрашней международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, заявил представитель Новой Каледонии Кайзи Пиер.
"Франция старается не исключать наше имя из списка колонизированных стран. По инициативе Азербайджана мы получили выход на страны Движения неприсоединения и просим их поддержки. По причине того, что мы не участвовали в предыдущем референдуме, мы требуем проведения повторного. Новая Каледония хочет заручиться поддержкой международного сообщества. Мы благодарим Азербайджан за его усилия и просим помощи в доведении этого вопроса до международного сообщества", - добавил К.Пиер.
Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой.
Напомним, что Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.
БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.
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