По инициативе Азербайджана учреждена Конференция верховных судов тюркских государств

19 октября в Шуше состоялась международная конференция "Правосудие и информационные технологии: современные вызовы", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, конференцию с участием председателей верховных судов тюркоязычных государств открыл приветственным словом председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов. Он отметил, что великий лидер Гейдар Алиев имеет неоценимые заслуги перед азербайджанским народом, а также оставил неизгладимый след во всем тюркском мире, благодаря своей мудрой политике, внес вклад в глобальные процессы. Укрепление единства тюркских народов на основе общих ценностей легло в основу внешнеполитического курса великого лидера. За время своей деятельности он всегда был инициатором, организатором проектов, которые способствовали развитию связей страны с Турцией и другими тюркскими государствами. Сегодня эта политика успешно продолжается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Было отмечено, что ключевую роль в объединении тюркского мира играет политическая воля глав государств. Именно благодаря решимости, политической воле, дальновидности лидеров независимых тюркских государств отношения между странами расширились, и в настоящее время страны тюркского мира объединены в Организацию тюркских государств. Говоря о том, что на фоне сложных процессов, происходящих в настоящее время в мире, перед государствами и их судебными системами возникают новые вызовы, Инам Керимов отметил важность учреждения Конференции верховных судов тюркских государств с целью расширения связей между судебными органами государств-членов и государств-наблюдателей Организации тюркских государств, обмена мнениями и опытом по вопросам, представляющим общий интерес.

Затем выступил председатель Верховного суда Турции Мехмет Акарджа, отметивший важные усилия всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева, направленные на единство тюркского мира. Мехмет Акарджа также подчеркнул важность создания Конференции верховных судов тюркских государств и выразил уверенность в том, что укрепление сотрудничества в судебно-правовой сфере будет полезно для всего тюркского мира.

Председатель Верховного суда Казахстана Асламбек Мергалиев в своем выступлении отметил, что приветствует инициативу Верховного суда Азербайджана о создании Конференции верховных судов тюркских государств. Было отмечено, что она должна стать важной платформой для совершенствования работы в этой сфере, обеспечения эффективности правосудия и судебного администрирования, обмена опытом.

Также на мероприятии выступил председатель Верховного административного суда Турции Зеки Йигит, подчеркнув, что создание Конференции верховных судов тюркских государств позволит лучше ознакомиться с судебными системами стран-членов, укрепит интеграцию и сотрудничество.

Далее выступили первый заместитель председателя Верховного суда Узбекистана Робахон Махмудова, председатель Верховного суда Кыргызстана Замирбек Базарбеков, председатель Верховного суда Турецкой Республики Северного Кипра Нарин Ферди Шефик, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Сади Джафаров.

Затем состоялась церемония подписания Шушинской декларации об учреждении Конференции верховных судов тюркских государств.

Инам Керимов, выступая с заключительной речью, поблагодарил участников конференции.

В завершение была сделана фотография на память.