Тегеран не простит Еревану отказа

Источник: Агентство международной информации Trend

Южный Кавказ находится в центре внимания мировых держав. 44-дневная война, изменившая реалии в регионе, еще больше усилила этот интерес. Еще 3 года назад глава азербайджанского государства предложил формат "3+3" с инициативой формирования процесса, в котором будут участвовать три страны Южного Кавказа и их соседи - Россия, Турция и Иран. В таком формате была проведена первая встреча. Несмотря на то, что грузинская сторона отказалась от участия в первой встрече именно в этом формате, сейчас можно сказать, исходя из динамичных процессов, происходящих в регионе, что актуальность этого формата с того времени значительно возросла для официального Тбилиси.

Хотя на первых порах была надежда, что договоренность по этим организационным вопросам не займет много времени, в результате влияния глобальных и региональных процессов, особенно деструктивной позиции армянской стороны, вопрос последующих встреч в формате "3+3" словно зашел в тупик. Однако сегодняшний анонс о том, что в скором времени в Иране состоится встреча на уровне глав МИД в формате "3+3", дает основание говорить о том, что согласие Армении на эту встречу, пусть и для того, чтобы создать видимость вклада в региональную безопасность, может стать значимым для прояснения многих вопросов, связанных с будущим Южного Кавказа. Здесь можно выделить два важных вопроса. То, что официальный Тегеран, отношения которого с Баку после 44-дневной войны были напряженными, проведет следующую встречу в этом формате, можно воспринять как месседж о том, что "лед" между Азербайджаном и Ираном уже "растаял". Также нельзя не отметить и тот факт, что считающаяся форпостом России Армения, на фоне стремления уйти от Кремля к Западу, вдруг согласилась на эту встречу. Премьер-министр Армении Никол Пашинян явственно продемонстрировал намерение выйти из орбиты России, отказавшись от участия в саммите Совета глав государств СНГ в Бишкеке. Пашинян не поехал в Кыргызстан, хотя поездка туда заняла бы два часа времени, зато посетил Гранаду, куда лететь гораздо дольше. Вдобавок, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в начале октября отказался ехать на заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

Почему же Армения согласилась на встречу в Иране? Видимо, Никол Пашинян начинает понимать невозможность мгновенного отпочкования от России, ухода из орбиты ее влияния. В противном случае зачем Армении, которая в последние дни так старательно избегала мест, где присутствовала Россия, соглашаться на встречу в Тегеране. Другой фактор, безусловно, иранский. Армения, скорее всего, получила это предложение от Тегерана, и понимает, что отказ приведет к тому, что в будущем она может потерять поддержку этой страны. Вполне вероятно, Армения осознает, что отдаление от Ирана без видимых причин не будет воспринято положительно Тегераном. Суть формата "3+3" заключается в подходе "решение региональных проблем самим регионом". Иран проявляет активность в последние дни, поскольку признает, что это предложение Президента Азербайджана является наиболее выгодным вариантом для региона. По этой причине министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном заявил, что процессы на Кавказе могут быть решены с участием местных акторов и соседей в регионе. Формат "3 + 3" - эффективный механизм решения региональных вопросов. Формат "3+3" также обсуждался во время телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его иранского коллеги Хусейна Амира Абдоллахияна 10 октября.

Армения же вынуждена, опять же ради создания видимости вклада в региональную безопасность, принять участие в этом формате. При этом если Пашинян действительно принимает этот подход, то почему он упорно призывает Страсбург, Брюссель, Париж к вмешательству в дела региона? Ответ на этот вопрос тоже известен! Пашиняновская власть должна наконец осознать, что проблемы региона должны и будут решаться в самом регионе, а не в Европейском парламенте, Страсбурге.