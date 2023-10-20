Европарламент "кишит" грязными деньгами армянского лобби

Принятие на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге антиазербайджанской резолюции после антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе говорит о том, что коридоры этой организации буквально "кишат" грязными деньгами армянского лобби. Проголосовавшие за этот документ европарламентарии продемонстрировали тотальное нарушение международных гуманитарных законов, открыто встав на сторону шовинистического армянского режима. То, что армянские террористы учинили на суверенной территории Азербайджана по степени своей жестокости намного превышает нынешние террористические акты группировки ХАМАС на территории Израиля.

Об этом в интервью Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

Наш собеседник также коснулся недавней публикации издания Politico, где утверждалось, что якобы госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с группой проармянских членов Конгресса заявил, что "в ближайшее время Азербайджан собирается напасть на Армению и "оккупировать" провинцию Сюник (Западный Зангезур).

"Это был чистейший вброс. Неудивительно, что в скором времени Госдепартамент США опроверг фейковую информацию "Politico", где было сказано, что статья не отражает содержание беседы Блинкена с конгрессменами. Армянское лобби пыталось расширить свою клеветническую кампанию против Азербайджана на фоне ликвидации сепаратистского режима, но потерпело неудачу", - заявил он.

Как подчеркнул американский политолог в интересах всего мира, чтобы Азербайджанская Республика имела полный контроль над своей суверенной территорией и обеспечивала мир и экономическое процветание в регионе Южного Кавказа.

"За последнее десятилетие под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан добился больших успехов как во внутренней, так и во внешней политике. И Вашингтону, и Брюсселю следует воздерживаться от политического лицемерия по отношению к Баку, а Европарламент должен немедленно прекратить провокации против Азербайджана и стремиться установить более тесные связи с крупнейшей экономикой Южного Кавказа.

К сожалению ряд высших чиновников в руководстве США и Европейского союза погрязли в непомерных взятках, которые армянское лобби не жалеет для достижения своих коварных целей. Вашингтон и Брюссель сегодня столкнулись с ужасающими последствиями невежества и недальновидных, замаскированных политических амбиций некоторых политиков, которые наносят вред стратегическому партнерству с Азербайджаном. Что чревато ухудшением ситуации в регионе, поскольку Азербайджан вносит непомерный вклад в установлении мира, геополитической стабильности и равновесия на Южном Кавказе", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов