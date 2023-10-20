И австрийский парламент подхватил антиазербайджанскую истерию

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об антиазербайджанской истерии австрийского парламента. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Австрийский парламент принял антиазербайджанскую резолюцию по ситуации в Карабахе.

Как радостно пишут армянские СМИ, австрийские парламентарии усадили в качестве почетного гостя посла Армении в этой стране и быстренько проголосовали за резолюцию, осуждающую "этническую чистку", которую якобы устроил Азербайджан карабахским армянам. Резолюций, осуждающих оккупации наших территорий и этнические чистки, учиненные армянами против азербайджанцев, я что-то от австрийского парламента не припомню.

Есть идея. Почему бы всем этим новым друзьям армян не взять, не сесть в одном месте и время, и не принять бы какую-нибудь резолюцию всем сразу, так сказать, оптом?

И себе бы время сэкономили, и нам всем. А то ведь каждый раз азербайджанской стороне приходится снисходительно объяснять очередным европейцам, что мы за тридцать лет поняли - резолюции не работают, да и в общем-то плевать.