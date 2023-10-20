Сабина Алиева о нарушении Францией международного права

Франция, проводящая неоколониальную политику, грубо нарушает принципы международного права.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

"Такие странны как Франция, проводящие ноколониальную политику, грубо нарушают принципы международного права, что особо заметно в Африке и на Ближнем Востоке.

В настоящее время ряд стран, которые столкнулись с проблемой колониализма, продолжают бороться за восстановление своей независимости и справедливости. Самое прискорбное - это то, что международное сообщество и организации остаются равнодушными к данной проблеме", - сказала омбудсмен.

По ее словам, одной из таких стран является Азербайджан. Политика Армении против Азербайджана привела к множеству актов преступлений против человечества.

"Обнаруженные на территории Азербайджана массовые захоронения, разрушенные памятники, являются доказательством престпуленией Армении", - добавила она.

Омбудсмен подчеркнула, что Армения до сих пор не передала Азербайджану минные карты, из-за чего на освобожденных территориях гибнут мирные жители.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.