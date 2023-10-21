Молодежь с большим энтузиазмом выбирает Карабах и Восточный Зангезур

"Рад, что и молодое поколение - молодое поколение физулинцев решило приехать на родную землю. Это действительно большое событие. Это показывает величие нашего народа. Это показывает, что мы - народ, привязанный к своей родной земле", - сказал на встрече с физулинцами в День города Физули Президент Ильхам Алиев.

В быстро отстраивающийся город Физули уже вернулись свыше 800 человек, к концу года их будет уже около 2 тысяч. А к завершению первого этапа Госпрограммы Великого возвращения, население города составит 22 тысячи человек. В целом же до конца 2026 года планируется возвращение на освобожденные земли 140 тысяч человек.

Особое внимание и азербайджанских, и непредвзято настроенных зарубежных экспертов и журналистов привлекает тот факт, что среди возвращающегося на освобожденные земли граждан много детей и молодежи. Глава государства не случайно отметил этот момент на встрече с физулинцами.

То, что люди возвращаются в Карабах и Восточный Зангезур целыми семьями, в которых присутствуют несколько поколений, это очень радует и вдохновляет, сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

"Мы помним все эти разговоры, все эти пропагандистские и информационные вбросы. Вначале утверждали, что вынужденные переселенцы не захотят возвращаться. И тем более, как "прогнозировала" армянская, проармянская и враждебная нам пропаганда, не захочет ехать на освобожденные земли молодежь. То есть, в Лачине, Физули, Зангилане, в других наших освобожденных городах и селах будут жить только одни старики, а государство потратит деньги напрасно. А какую картину мы наблюдаем сегодня? Мы видим, что люди переезжают целыми семьями, с детьми и внуками", - сказал Гянджалиев.

По его словам, если обратим внимание на возрастной состав граждан, возвращающихся на освобожденные территории Азербайджана, то увидим, с каким энтузиазмом участвует в этой программе молодое поколение. Это очень радует. Наш собеседник отметил, что он, как депутат от Ханкенди, получает обращения как от вынужденных переселенцев из этого города, так и от изгнанных в начале 90-х жителей других городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура, которые хотят вернуться туда. И средиобращающихся очень много представителей среднего и молодого поколения, то есть тех, кто родился уже после оккупации и никогда не видел земель своих предков.

"Армянские оккупанты сделали все, чтобы люди не смогли вернуться. Практически все захваченные районы были армянами заминированы в расчете, что эти земли останутся в руинах еще многие десятилетия. Но они просчитались. В освобожденных районах будут осуществлены многие программы, рассчитанные на молодежь, на ее развитие и реализацию своих возможностей. Например, в Агдаме будет создан Карабахский университет, который станет одним из самых передовых высших учебных заведений региона. Освобожденные территории быстро отстраиваются, и я не сомневаюсь, что Карабах и Восточный Зангезур станут даже более современными, красивыми и благоустроенными, чем другие районы страны. В них будут созданы все условия для жизни, учебы, развития и профессионального роста молодежи", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева