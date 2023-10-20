Франция грабит африканские страны

Франция эксплуатирует сырье из африканских стран.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал представитель Партии свободы Мартиники Люк Кэрол.

"Франция является страной-колонизатором. Она не только колонизирует, но и поддерживает бедность в Африке в форме неоколониального господства. К примеру, в Нигере, Мали, Буркина-Фасо и Гвинее Франция эксплуатирует сырье этих стран, доминируя в них в военном и экономическом плане," - подчеркнул он.

По его словам, хотя ООН говорит, что старается достичь окончательной ликвидации колониализма, этот колониализм поддерживается государством, называющим себя "страной прав человека".

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.