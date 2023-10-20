Политика Макрона - это политика новой колонизации.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" заявил представитель Коммуны Лифу в Новой Каледонии Пьер Гаэз.

"В будущем нашей страны решения по развитию должны приниматься нами и институтами, которые мы создали. Франция обделила нас возможностью на свободы, и не желает признавать нашу независимость. Политика Макрона, которую сейчас проводят во Франции - это политика колонизации", - сказал он.

Он подчеркнул, что цель Новой Каледонии обрести независимость от Франции.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.