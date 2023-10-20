Представитель парламента Полинезии об эксплуатации Францией природных ресурсов своих колоний

Полинезия уже много лет находится в колониальной зависимости Франции. Судьба нашего народа схожа с судьбой азербайджанского народа: обе страны на протяжении многих лет борются с несправедливостью. Но наше главное отличие в том, что полинезийский народ до сих пор страдает от этой проблемы.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член Ассамблеи Французской Полинезии Хайнуи Роберт Ле Кейлл в своем выступлении на проходящей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость".

Он отметил, что проживающее в Полинезии местное население оторвано от своей культуры и им запрещено говорить на своем родном языке.

"Франция изменила название нашей страны на Французскую Полинезию. Она не хочет уходить из Тихоокеанского бассейна, который находится в зоне всеобщего интереса. Именно по этой причине она проводит политику колонизации по отношению к народам, проживающим в этом регионе. Франция эксплуатирует наши природные ресурсы. Она использует местное население для выполнения тяжелых работ, таких как добыча угля и газа, за мизерную оплату. Франция зарабатывает 25 миллиардов долларов ежегодно от полинезийского угля и газа. Она получает 70 процентов газа из стран, находящихся в колониальной зависимости.

Во Франции производятся аресты членов групп сторонников независимости. Каждый месяц тысячи молодых полинезийцев призываются во французскую армию и умирают на пути к торжеству колониальной политики Франции. Мы требует суверенитета - нашего законного права", - сказал он.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.