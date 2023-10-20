Турецкие F-16 в небе над Азербайджаном

Турецкие F-16 прибыли в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в нашу страну 20 октября для участия в учениях "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023"

Отметим, что совместные азербайджано-турецкие тактические учения пройдут 23-25 октября по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобождённые территории.

Напомним, что совместные учения двух братских стран, в ходе которых основное внимание будет уделено обеспечению боевого слаживания при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава, состоятся 23-25 октября.