Представитель Эфиопии осудил страны, поддерживающие несправедливую политику Армении

Я всегда высказываюсь против стран, которые поддерживают несправедливую политику Армении против Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал представитель Эфиопии Фекаду Демиссе.

"Я всегда выступаю против несправедливости и предвзятости в отношении стран, которые поддерживают Армению против Азербайджана. Категорически выражаю свое недовольство такими практиками", - подчеркнул Демиссе.

Он также отметил несправедливость политики западных стран по отношению к постоколониальным странам.

"Запад имеет свои интересы, и они часто ставят их в приоритет. Однако важно, чтобы существовал способ соблюдать универсальные принципы, не применяя двойные стандарты. Это должно быть нормой, независимо от того, о какой стране или сообществе идет речь. Баланс, регулирование и адаптация - вот ключи к созданию более современного и устойчивого общества или сообщества," - добавил Демиссе.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.