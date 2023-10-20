Франция эксплуатирует природные ресурсы Новой Каледонии.

Об этом Trend сказала в пятницу представитель Новой Каледонии Мария-Агнес Аквилия в кулуарах международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", передает Day.Az.

"Одной из причин, по которой Новая Каледония не получила суверенитета спустя более 150 лет с периода своего образования, является наличие значительных запасов никеля в ее недрах, который добывается на территории страны Францией. Никель с высокой степенью чистоты, добываемый в Новой Каледонии, имеет стратегическое значение и используется в различных областях, включая производство стали для ракет и спутников, а также для военной техники, включая французские истребители и подводные лодки", - сказала Мария-Агнес Аквилия.

По ее словам, в 2024 году Новая Каледония впервые получит право на разработку своих полезных ископаемых.

Мария-Агнес Аквилия отметила, что со стороны французского государства не было должной поддержки в сфере добычи полезных ископаемых, а также в обеспечении соблюдения международных норм в области охраны окружающей среды. Это привело к ухудшению ситуации в некоторых муниципалитетах, а также усугубило проблемы, связанные с эрозией береговой линии и глобальным потеплением, что сопровождается стихийными бедствиями.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики