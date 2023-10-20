Франция препятствует сохранению региональных языков Гвианы

Франция создает трудности для сохранения региональных языков в Гвиане.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" член политбюро движения За социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы Гектор Пиндар.

"Проблема образования в данном регионе связана с тем, что учебные программы в основном основаны на французских стандартах. Хотя уровень культуры и грамотности высок, молодые люди сталкиваются с трудностями в сохранении своих родных языков, что является следствием колониальной политики. Эти проблемы в системе образования отражаются на социальном уровне, поскольку молодых людей пытались отделить от своей культуры. Примерно 10 тысяч молодых людей преждевременно покидают школу, и около 6 тысяч испытывают затруднения в процессе обучения", - сказал он.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.