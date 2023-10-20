Во Франции существуют двойные стандарты в области прав человека.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" сказал представитель Эфиопии Фекаду Демиссе.

"Там о правах человека вспоминают, когда это выгодно, и закрывают глаза на некоторые нарушения, когда это им неудобно. Власти используют свое влияние для ограничения свободы самовыражения и могут прибегать к запугиванию. Важно, чтобы страны, включая Францию, не манипулировали правами человека и несли ответственность за свои действия", - сказал он.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.