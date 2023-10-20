Слепая поддержка Армении может дорого обойтись Литве

Автор: Байрам Эльшадов

Судя по всему, в позиции Литвы возникла четкость. Стало ясно, на какой стороне выступает эта балтийская страна. К сожалению, Литва присоединяется к списку стран, пособников сепаратизма и терроризма в отношении Азербайджана.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила штаб наблюдательной миссии Евросоюза в Армении, что стало ясным индикатором отношения к Азербайджану. Премьер-министра сопровождали министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян и замминистра иностранных дел Паруйр Ованнисян. Отметим сразу любопытный момент, что столь высокого гостя сопровождал не глава армянской дипломатии, а всего лишь один из его замов, что является показателем "ценности" поддержки Литвы. Ну да ладно, в конечном счете, это проблемы внутренних отношений двух стран и касаются только их.

Коненчо же, премьер-министр в курсе того, что вопрос с сепаратизмом закрыт. Но если нет, то ситуация намного хуже, чем могло показаться изначально. Значит ее это не волнует, а следовательно, Литва поддерживала сепаратизм на территории Азербайджана.

Неожиданным явилось то, что глава литовского правительства пошла против международного права в своей внутренней политике. Это очень серьезный шаг, который открывает потенциальные риски для страны. В первую очередь, эти риски являются политическими, так как Литва находится в геополитически турбулентном регионе. И в случае аппелирования к международному праву, ее поддержка Армении может быть использована против нее.

И если раньше казалось, что явно проармянская позиция Литвы связана с взглядами главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса, то действия премьера отметают все сомнения в вопросе взгляда Литвы на ситуацию на Южном Кавказе. Скажем лишь то, что премьер-министр Литвы, как и ее министр иностранных дел, пошли по любимому пути западных политиков, целью которых является не поиск правды, а "демонстрация своей добродетели". Такие люди любят ставить себя на морально более высокую позицию и осуждать других, даже если их суждения ошибочны в корне. И это делает их страны политическими лицемерами, что, в долгосрочной перспективе, негативно отражается на их внешней политике.

Но вот еще вопрос для политического истеблишмента Литвы. Будет ли страна проводить последовательную политику в отношении других стран, которые столкнулись с проблемой сепаратизма, поддерживаемого третьими странами? Потому что, если хоть в одном случае Вильнюс в той или иной форме поддержит правительство, которое борется с сепаратистами на своей территории, то Литва станет страной-лицемером. Это не так страшно, учитывая то, что на карте мира можно с легкостью найти немало таких стран. Проблема связана с тем, что большинство таких стран обладают значительным потенциалом и имеют необходимые инструменты, чтобы самостоятельно решать международные проблемы. У Литвы таких инструментов не имеется и страна полностью зависит от того, насколько четко работает международное право.