Актуальные проблемы, связанные со свободой Каледонии, продолжаются. Каледония по-прежнему остается колонией Франции, испытывая на себе эту чудовищную несправедливость с 1953 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" заявил представитель Партии канакского освобождения Дави Николас Боло.

Он отметил, что Франция покупает земли коренных народов, изгоняет население и убивает общественных деятелей, работающих в колониях.

"Против нашего народа проводится незаконная политика. В Каледонии наблюдаются серьезные случаи коррупции. Это можно отчетливо увидеть на выборах. Наши ресурсы эксплуатируются Францией. Уровень бедности населения довольно высок, хотя мы являемся страной, богатой природными ресурсами. Франция превратила Каледонию в регион с финансовой зависимостью.

Международные платформы все еще молчат об абсурдной колониальной политике, которую Франция продолжает почти 200 лет. Французское государство не выполняет своих обязательств, и в регионе постоянно царят безработица, голод, расизм. В сфере дипломатии имеются серьезные пробелы. В то же время мы сталкиваемся с проблемами, связанными с изменением климата. Люди теряют свою культурную принадлежность. Молодежь вынуждена уезжать в зарубежные страны", - добавил Д.Н.Боло

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.