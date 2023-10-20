https://news.day.az/politics/1608246.html В Армении заговорили о мире с Азербайджаном
В Армении заговорили о мире с Азербайджаном
Армения заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном, на какой переговорной площадке это произойдет - не столь важно.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал журналистам замминистра иностранных дел Ваан Костанян.
У дипломата поинтересовались, Брюссельский ли формат предпочтителен для Еревана или Московский.
"Переговорная площадка не может быть самоцелью. Для нас важно нормализовать отношения с соседом", - отметил дипломат.
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