Бакинская инициативная группа планирует и в будущем проводить крупные международные конференции

Бакинская инициативная группа планируют проводить мероприятия такого формата и в будущем.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов.

"Цель бакинской инициативной группы заключается в борьбе с колониализмом. Мы ведем борьбу не только против Франции, но и против других стран с подобной риторикой. К сожалению, мы пока не получили поддержку от влиятельных государств", - добавил Аббасов.

Он подчеркнул, что подход Бакинской инициативной группы основан на принципах международного права.

Отметим, что 20 октября в Баку проходит международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организуемая Бакинской инициативной группой.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.