Огни Лачина слепят соседей

Автор: Лейла Таривердиева

Может показаться, что фраза, вынесенная в заголовок, имеет переносное значение. Но это не так. Все больше и больше огней загораются в окнах домов Лачина, все ярче освещение его дорог, все более понятно, что истинные хозяева возвращаются на эти земли всерьез и навсегда. И это очень беспокоит проживающих по другую сторону границы армян.

"Сейчас самое сложное для корнидзорцев - видеть огоньки в домах на территории за рекой Хакари, где поселились азербайджанцы. Прямо напротив нас Лачин, и я надеюсь, что и в нашем селе станет больше света. Наших сельчан беспокоит не скопление вражеской техники, а большое число заселенных азербайджанцами домов", - сказал армянским СМИ глава администрации приграничного села Корнидзор.

Почему огни Лачина так беспокоят армян? Военного наступления, как становится понятно из откровенного признания армянина, жители приграничья не боятся, потому что понимают - нападать на Армению никто не собирается. Но возвращение жизни в Лачин нервирует жителей Корнидзора.

Начнем с того, что зангезурское село Корнидзор, как и вся Армения, пребывает в коматозном состоянии. Здесь живут неустроенно и тоскливо. Несколько разнообразило мрачные будни корнидзорцев прибытие в село переехавших в Армению из Карабаха семей. Сразу стало веселее. И не только из моральных, но и из меркантильных соображений. Наличие поселившихся в селе мигрантов из Азербайджана привлечет сюда гуманитарные проекты. И чем больше их будет, тем больше денег будет вливаться в местную общину. Особенно вдохновила жителей Армении промелькнувшая в соцсетях информация о возможных выплатах не только самим карабахским армянам, но и тем, кто их принимает.

В период оккупации азербайджанских территорий многие приграничные села Армении жили за счет грабежа и незаконного использования земель и пастбищ захваченных районов. Даже после 44-дневной войны некоторые крестьяне по тридцатилетней привычке пытались гонять стада на зангиланские и лачинские угодья и еще позволяли себе возмущаться, что Азербайджан, дескать, лишил народ средств к существованию, вернув свои земли. Армянская логика, она такая.

Так жил и Корнидзор. После войны местная община была вынуждена обратиться к собственным возможностям, и обнаружилось, что все эти возможности пребывают в непригодном состоянии. Тридцать лет жители приграничных сел не возделывали земли на территории собственно Армении, запустили оросительную систему, построенную в советское время. Только сейчас эта система начала восстанавливаться. Чего ждали три года - непонятно. Заброшенность сельхозугодий местная община пытается объяснять якобы угрозой с азербайджанской стороны. Но эта "угроза" была придумана только после того, как Азербайджан восстановил свою целостность и отодвинул границу на должное место. А почему законно принадлежащие сельчанам земли оставались невозделанными три десятилетия, когда по обе стороны реки Хакари царил сплошной армянский дух?

Азербайджанское государство проводит созидательную политику, армянское - разрушительную. Сегодня корнидзорцы пытаются отстраивать свое село назло возвращающимся в Лачин азербайджанцам. Но это не тот мотив, который позволяет сворачивать горы. Армяне смотрят в сторону Лачина с завистью и раздражением. "Беспокойство" - это определение, призванное скрыть эти два чувства. Беспокоить граждан Армении должны вовсе не огни в окнах лачинских домов, а то, что их собственная страна остается в плачевном состоянии. Только сейчас в том же Корнидзоре начали разравнивать дороги, ремонтировать дома, строить ирригационную систему. Кто мешал сделать все это раньше? На территории Армении не было войны и разрушений. За годы своей относительной независимости в Республике Армения могли бы хотя бы разравнять дороги в селе Корнидзор. Но армянам было не до этого, они были очень заняты другим - занимались грабежом на захваченных землях и разбором на стройматериалы домов азербайджанцев в том же Лачине.

В минувшую пятницу еще 23 семьи переехали из Баку в Лачин. Это 83 человека. Таким образом, вернулись на свои земли 295 семей, или 1135 человек. То есть в Лачине, только недавно освобожденном от армянской оккупации, уже проживает больше народу, чем в никогда не видевшем войны Корнидзоре.

Поэтому сегодня корнидзорцы, как и жители других приграничных сел Армении с завистью и злостью смотрят на эту сторону границы. И особенно тяжело переносить эту панораму в ночное время, когда видны горящие в азербайджанских селах огни. А надо не завидовать, а учиться у соседей любви к своей земле и умению работать. Вспомним, Азербайджан начал строить дорогу в Суговушан буквально на следующий день после его освобождения. Война была в самом разгаре, а в освобожденный поселок уже прокладывалась дорога! Прошло всего три года, а на освобожденных территориях уже построены тысячи километров современных автомагистралей и железных дорог, поднимаются города и села, в которые возвращаются люди, реализуются крупные проекты.

Азербайджан - это уникальный пример того, что такое созидание не на словах, а на деле. Невозможно не испытывать чувства гордости, видя все это. Особенно когда вспоминаешь прогнозы даже местных умников, утверждавших когда-то, что после возвращения территорий жизнь здесь станет возможной не ранее, чем лет через пятьдесят как минимум. Сегодня мы видим совсем другую картину. Согласно Госпрограмме Великого возвращения, через три года, то есть по завершению первого этапа программы, на освобожденные земли вернутся уже 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев. И люди возвращаются не в палатки, не во времянки, а в обустроенные дома со всеми удобствами, в населенные пункты со всей необходимой для жизни, учебы и работы инфраструктурой.

Как тут не вспомнить о горькой судьбе жителей села Шурнух, что в Зангезуре. До конфликта Шурнух было азербайджанским селом, оно было "вычищено" еще до начала Первой карабахской войны. Вселившиеся тридцать лет назад (в чем и сами признаются) в дома азербайджанцев армяне стали расширять село на территорию оккупированного Губадлинского района, которую уже уверенно считали навек армянской. После 44-дневной войны незаконно занятая площадь была отчуждена, и жителям 13 домов пришлось выезжать, несмотря на поднявшийся вой и плачь. Сколько было слезливых историй, направленных на иностранные уши, вспоминать противно. Но самая слезливая из них разыгрывается до сих пор - незаконные заселенцы все еще не получили обещанных властями новых домов. Прошло почти три года. Только вслушайтесь - три года! А 13 семей все еще ждут от государства исполнения обещания. И это не самый длинный в регионе подгорный тоннель, не стокилометровая четырехполосная магистраль, не жилой комплекс на несколько сот человек, не электростанция, не промышленный парк. Это всего лишь 13 сельских домиков. Недавно правительство Армении приняло решение в очередной раз продлить ежемесячное пособие, выплачиваемое выселенным шурнухцам, до конца года. То есть домов им пока ждать не стоит.

Вряд ли заселяющие Корнидзор после сентябрьских событий карабахские армяне смогут что-то сильно изменить в судьбе этого села. Разве что благодаря их приезду увеличится численность населения. Не более. Но глава администрации все равно мечтает, что настанет день, когда с азербайджанской стороны будут смотреть в их сторону "и беспокоиться".

Не будут беспокоиться. Азербайджанской стороне не о чем беспокоиться, потому она всегда будет на сто шагов впереди.