Участники международной конференции направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву

Участники прошедшей в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" обратились к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, обращение зачитал исполнительный директор Общественного объединения "Бакинская инициативная группа" Аббас Аббасов.

В обращении говорится:

"Мы - участники конференции на тему "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", прошедшей в Баку 20 октября 2023 года и организованной Бакинской инициативной группой, высоко оцениваем обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и выражаем нашу благодарность за последовательную поддержку нашей правой борьбы за справедливость и свободу.

Кроме того, мы высоко ценим приверженность Азербайджанской Республики основополагающим принципам Движения неприсоединения, нормам и принципам международного права, а также целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН.

Мы приветствуем работу, проделанную Азербайджаном за время председательства в Движении неприсоединения, выдвинутые им инициативы и шаги, предпринятые с целью расширения деятельности организации и повышения ее международного авторитета, в частности, укрепления ее решительной позиции в борьбе с колониализмом.

Уверены, что наша коллективная справедливая борьба, а также требования мирового сообщества по этой проблеме приведут к принятию необходимых шагов, связанных с деколонизацией и обеспечением наших естественных прав и свобод.

Мы еще раз заявляем об актуальности и справедливости нашей принципиальной позиции, отраженной в итоговых документах мероприятий, организованных Бакинской инициативной группой в июле этого года в Баку и в сентябре этого года в Нью-Йорке".