Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

С 2019 года, на основе общего согласия стран-членов Движения неприсоединения (ДН), Азербайджан взял на себя роль председателя этой международной организации с изначальным сроком на три года. Заслугой Азербайджана, его инициативам и действиям в направлении расширения сферы деятельности Движения и повышения его статуса на мировой арене, председательство Азербайджана в этой структуре было продлено еще на один год. Это свидетельствует о высоком доверии, оказанном стране.

Еще в 2019 году на саммите ДН Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан в период председательства будет защищать международное право и справедливость и строить свою деятельность на исторических Бандунгских принципах. В период председательства Азербайджан неустанно защищал справедливую позицию участников Движения на международном уровне.

В свете международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", состоявшейся 20 октября в Баку, важно обратить внимание на организацию этого мероприятия и высказанные на нем позиции. Организатором конференции выступила Бакинская инициативная группа, образованная 6 июля 2023 года на заседании министров Координационного бюро ДН.

Азербайджан, находясь в роли председателя ДН, активно выражает свое беспокойство колониальной политикой, преследуемой определенными странами в XXI веке. Важно подчеркнуть, что Азербайджан намерен вынести эту тему на мировой уровень, в частности, в рамках ООН, чтобы обсудить проблемы, которые до сих пор остаются актуальными.

Колониализм оказал разрушительное воздействие на будущие экономические возможности африканских государств. Большинство ученых сходятся во мнении, что колонизация привела к фрагментации внутри общества этих стран, а также ввела высокий уровень экономической зависимости от колонизируемого государства. Дегуманизация местной рабочей силы привела к десятилетиям, если не столетиям экономических трудностей и политических разногласий.

Среди стран, обвиняемых в неоколониализме, Франция занимает особое место. Продолжение французского колониализма имеет место и в современном мире, что колониализм вызывает обеспокоенность многих организаций. Азербайджан, конечно, не может оставаться в стороне от этой несправедливости.

"В целом, большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества было совершено именно Францией. Оккупировавшая десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, расхищавшая их богатства, на протяжении долгих лет державшая их народы в рабстве, Франция совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечества, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам конференции.

В результате французской политики расизма и исламофобии, притеснения, миллионы людей из Африки были вынуждены покинуть свои земли и переселиться в карибский регион. Мусульманские сообщества Франции сталкиваются с различными формами дискриминации, а преступления против мусульман остаются безнаказанными. Международная конференция в Баку призвана поднять данную тему для общественного обсуждения и стимулировать действия на мировой арене, чтобы противостоять неоколониализму и защищать права человека.

Выдающаяся роль Азербайджана в поддержке предлагаемых изменений явно указывает на его растущее значение в мировой системе международных отношений. Путем представления идей, которые не только расширяют возможности развивающихся стран, но и вызывают сомнения в существующем статус-кво, Баку проявляет нравственную настойчивость в среде, которая часто оказывается несправедливой, недобросовестной и манипулятивной в мировой политике. Это подчеркивает, что Азербайджан привержен содействию позитивным изменениям и продвижению справедливости в мировых делах.

Международное влияние Президента Ильхама Алиева, совместно с его стратегически важными инициативами и проектами, становится ключевым фактором как для Европы, так и для Азии. Это подтверждает, что Азербайджан оказывается местом, где можно найти жизнеспособные решения для глобальных проблем. Мировое сообщество все больше признает Азербайджан как важного участника в решении мировых вызовов, что укрепляет его значимость на мировой арене.