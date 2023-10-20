Рабочая группа Азербайджан-Чехия осудила резолюцию чешского Сената

Вызывает сожаление принятие Сенатом Чехии необъективной резолюции, искажающей существующие реалии.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Чехия.

"Выражаем решительный протест в связи с этой предвзятой резолюцией. В очередной раз мы стали свидетелями того, как армянское лобби и его покровители обманывают международное сообщество своими ложными утверждениями.

На встречах, которые рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Чехия провела 18-20 октября 2023 года в парламенте Чешской Республики, было подробно сообщено о политических и военных провокациях Армении, мирных инициативах Азербайджана, причинах и итогах антитеррористических мероприятий, мерах правительства Азербайджана по реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество, социальной и гуманитарной деятельности,

Однако, к сожалению, давление некоторых европейских стран, а также деструктивных сил в Европейском парламенте способствует принятию таких необъективных документов против Азербайджана.

В частности, искажение названия Карабахского региона Азербайджана мы воспринимаем как шаг против территориальной целостности нашей страны. Также хотелось бы напомнить Сенату Чешской Республики, что миссии специализированных органов ООН дважды посещали регион и в своих докладах так же подтверждают, что случаев насилия в отношении гражданского населения не было. Что касается призыва в резолюции о недопущении ущерба культурным и историческим памятникам, отметим, что все культурные и религиозные памятники в Азербайджане охраняются государством без какой-либо дискриминации. Мы в свою очередь призываем чешских коллег обратить внимание на уничтожение Арменией сотен памятников истории, культуры и религии, принадлежащих азербайджанцам, как на наших землях, которые оставались под оккупацией в течение 30 лет, так и на территории нынешней Армении. Мы еще раз решительно отвергаем эту резолюцию, принятую Сенатом Чешской Республики", - говорится в заявлении.