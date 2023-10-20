Шокирующая правда о преступлениях Франции: Парижу нечем крыть!

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшняя бакинская международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" проходила в принципиально новых условиях. Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность, наш государственный флаг развевается и над Ханкенди, и эти обстоятельства являются доказательством блестяще стратегически выстроенной и реализованной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который реализовал грандиозные планы, восстановив историческую справедливость и претворив в жизнь игнорировавшиеся Арменией резолюции ООН, вопреки позиции Франции. Да, Париж в период президентства Эммануэля Макрона отказался от соблюдения минимальных приличий во внешней политике, заняв однозначно проармянскую политику. Но Макрон, не стесняющийся бравировать своей готовностью поддерживать оккупационную политику Армении, не понял, кто ему противостоит.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев является политическим деятелем мирового уровня, способным бросить перчатку в лицо главе любого государства, которое попробует проводить политику, нацеленную против национальных интересов нашей страны. И тот факт, что ныне в Шуше и Ханкенди развеваются флаги Азербайджана, а премьер-министр РА Никол Пашинян вынужденно и повсеместно повторяет, что признает территориальную целостность Азербайджана - одно из ярчайших тому доказательств.

Плюс, Азербайджан занимает решительную позицию в борьбе с колониализмом Франции. Вот и в нынешней бакинской конференции приняли участие представители 14 стран и представители морских территорий, удерживаемых Францией под колониальным контролем (Французская Полинезия, Французская Гвиана, Новая Каледония, Мартиника и Гваделупа), а также Корсики.

Кроме того, для участия в мероприятии приглашены представители республик, островов, колонизированных Францией - это Алжир, Корсика, Мали, Кения, Гваделупа, Новая Каледония, Марокко, Полинезия, Мартиника, Французская Гвиана и другие. А ведь это уже не первое мероприятие такого рода. Вспомним результаты прошедшей в Баку министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

На проходившем в нашей столице саммите Контактной группы ДН Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Париж извиниться за свои колониальные преступления. Азербайджанский лидер также заметил тогда, что "территории, управляемые Францией за пределами Европы, являются отвратительными остатками французской колониальной империи".

В итоге, представители бывших французских колоний договорились о создании Бакинской инициативной группы против французского колониализма. Вот так, действуя смело и жестко, Азербайджан отстаивает свою точку зрения на решение вопросов с соблюдением норм и принципов международного права. И прошедшая сегодня в Баку международная конференция - очередной пример жесткой, но справедливой позиции Азербайджана.

Вдумайтесь в смысл происходящего - в Баку, в присутствии представителей большого числа стран, прозвучали обоснованные заявления о том, что большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества было совершенно именно Францией. В нашей столице, на весь мир и громогласно было сказано, что оккупировавшая десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, расхищавшая их богатства, на протяжении долгих лет державшая их народы в рабстве, Франция совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечества, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность.

Сила этих заявлений - в их неопровержимости. Официальному Парижу просто нечем будет ответить на заявления, прозвучавшие в Баку. Невозможно опровергнуть то, что в период 132-летней оккупации Алжира, Франция убила более 1,5 миллиона человек, по этой причине эту страну называют страной "1,5 миллиона шехидов". И я убежден в том, что в Алжире, как и во всех странах мира, которые пострадали от французского колониализма, с благодарностью к Азербайджану восприняли борьбу нашей страны за правду.

Показательно, что именно сегодня пришло сообщение о том, что французских военных выведут из Нигера до конца года. Об этом уже сообщил командующий французскими силами в регионе Сахель генерал Эрик ОзаннИ этот вынужденный шаг официального Парижа - доказательство полного провала африканской политики Франции в период президентства Макрона. Того, который изначально был обречен на поражение в противостоянии с блестящим политиком мирового масштаба, с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Который является архитектором поистине исторических побед и преобразований. Потому, что всегда знает, что, как и когда нужно делать.