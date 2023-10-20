Джейхун Байрамов встретился с главами дипмиссий европейских стран

20 октября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с главами дипломатических миссий европейских стран, аккредитованных в Азербайджане.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и европейскими странами, региональная ситуация после локальных антитеррористических мероприятий Азербайджана, а также возможные перспективы мирного процесса и нормализации между Азербайджаном и Арменией, передает Day.Az.

Министр Джейхун Байрамов напомнил, что в период после подписания трехстороннего заявления наша страна неоднократно поднимала на различных платформах вопрос о присутствии незаконных армянских вооруженных формирований на своей суверенной территории, что являлось основным источником угрозы, и подчеркнул важность легитимных локальных антитеррористических мероприятий, осуществленных нашей страной 19-20 сентября для восстановления мира и стабильности в регионе. Было заявлено, что Президентом Азербайджанской Республики будет гарантирована безопасность, а также языковые и культурные права армянских жителей Карабахского региона нашей страны, с этой целью осуществляется регистрация на портале реинтеграции.

По словам министра, несмотря на то, что за почти 30-летний период оккупации сепаратистским режимом не было создано условий для посещения территории какой-либо структурой ООН, сразу после завершения локальных антитеррористических мероприятий Азербайджаном по согласованию с офисом ООН был организован визит в Карабах двух миссий, в состав которых вошли представители Женевского и Нью-Йоркского отделений.

Министр Джейхун Байрамов добавил, что в регионе появилась уникальная историческая возможность для мира.

Далее министр ответил на вопросы участников встречи.