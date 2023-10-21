Участники международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" поблагодарили Президента Ильхама Алиева

От имени участников международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" было направлено обращение Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в обращении выражена глубокая признательность председателю Движения неприсоединения - Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, а также азербайджанскому народу за искреннее и доброжелательное отношение.

Участники конференции высоко оценили обращение Президента Ильхама Алиева и поблагодарили его за последовательную поддержку в борьбе за справедливость и свободу.

Была отмечена приверженность Азербайджана основополагающим принципам Движения неприсоединения, нормам и принципам международного права, а также целям, закрепленным в Уставе ООН.

Участники конференции приветствовали проделанную за время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения работу, выдвинутые инициативы, а также шаги по расширению деятельности организации и повышению ее авторитета на международной арене, в частности, решительную позицию в борьбе с колониализмом.

Особо подчеркнуты усилия Азербайджана по установлению справедливого миропорядка. В этой связи были упомянуты "Бакинский процесс" (июль 2023 года), проведение в короткие сроки важных мероприятий в рамках данного процесса, эффективная работа по деколонизации, доведение голоса справедливости до международной общественности.

"Уверены, что наша совместная борьба будет способствовать принятию необходимых шагов по деколонизации, обеспечению наших прав и свобод.

Подтверждаем правильность и актуальность нашей принципиальной позиции, закрепленной в итоговых документах мероприятий, проведенных Бакинской инициативной группой в июле 2023 года в Баку и в сентябре того же года в Нью-Йорке", - говорится в обращении.