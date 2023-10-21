В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян начал готовить информационный фон для выхода Армении из ОДКБ. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Сразу несколько "говорящих голов" из команды Пашиняна, депутатов от правящей партии "Гражданский договор", дали комментарии СМИ на одну и ту же тему - потенциальный выход Армении из ОДКБ.

Понятно, что несколько разных людей не могли вдруг одновременно решить высказаться на одну и ту же тему, да еще и в один день. А что же они говорили?

Депутат Саргис Хандалян, например, заявил что правящая партия не рассматривает пока выхода из ОДКБ, но подчеркнул, что "армяне разочарованы бездействием организации".

Его коллега по партии Гагик Мелконян был честнее: прямо сказал журналистам, что нужно как можно скорее решать вопрос с выходом из ОДКБ: "Либо прекращаем членство, либо выходим из организации", - иронично обрисовал он "два варианта".

А замминистра иностранных дел Армении Паруйр Оганесян (также из команды Пашиняна) был чуть более тактичен, заметив только, что позицию Армении по ОДКБ неоднократно оглашал МИД страны, и ничего пока не изменилось.

Похоже, что Пашинян начал готовить информационный фон под осуществление выхода из организации. Не бывает таких совпадений: резкое одновременное появление почти одинаковых комментариев в СМИ - это не просто так. Идеальный фон для того, чтобы закончить уже спектакль "Обиженный Ереван" отказом от взаимодействия с ОДКБ под соусом "запроса от общества".

Армения, кстати, до сих пор не назначила своего представителя в ОДКБ. Похоже, и не назначит уже.

Интересно, а к ответке из Москвы в Ереване готовы?