Есть ли более аморальная пропаганда, чем армянская?

Автор: Лейла Таривердиева

Какова сама страна, такова и ее политика. Какова политика государства, такова и пропаганда. У Армении все эти три категории находятся в очень плохом состоянии. Как государство Армения являет собой нечто неопределенное. Невнятное государство проводит политику, построенную на фантазиях. Потому неудивительно, что пропаганда, построенная на такой политике, будет исключительно фейковой.

Наши соседи привыкли врать, фальсифицировать факты, притягивать за уши неуместные аргументы. Мы не раз видели кошмарные проявления этой политики, но уродство армянской пропагандистской машины все равно продолжает шокировать. Порой хочется себя ущипнуть, чтобы проснуться, потому что невозможно поверить, что происходящее происходит в реальности, а не в кошмарном сне.

Армянская пропаганда открыто и нагло использует в информационной войне против Азербайджана фальшивки. Совершенно открыто и очень нагло. Безнаказанность, сопровождающая армянство с тех пор, как оно понадобилось для осуществления грязных планов держав, приучила армян к фальсификациям. Вспомним, сколькими фальшивками обложен пропагандистский пласт, касающийся так называемого "геноцида армян". Откровенно постановочные или выдаваемые за "страдания армян" фото облетели весь мир. Даже фрагмент из художественного фильма о событиях времен римской империи, представляемый как документальный кадр "геноцида", был принят за чистую монету. Хотя фальшивость большинства армянских "доказательств" совершенно несложно определить.

Пристрастие армянской стороны к фальшивым слезам и фейкам еще более обогатилось с началом карабахского конфликта. Армянство успешно использовало нежелание мира видеть свидетельства армянских зверств против азербайджанского народа. В конце концов кадры, изображающие замученных армянами хооджалинцев, а также рассказывающие о последствиях событий 20 января, стали выдаваться за фото "жертв Сумгайыта". Армяне прекрасно знали, что никто их за такой подлог не осудит, а опровержений и возмущений азербайджанской стороны слушать не будут. И, к сожалению, они не ошиблись - жертвы геноцида в Ходжалы и Черного января часто появляются в зарубежных медиа в армянской трактовке.

Совесть? Какая совесть? Армянская пропаганда ничего не знает даже об элементарных нормах морали, а вы говорите "совесть"... Убив в 2017 году двухлетнюю Захру Гулиеву, соседи не стеснялись использовать ее образ в своих целях. Одна половина приветствовала убийство ребенка, другая цепляла фото малышки на свои плакаты как "армянскую жертву азербайджанских зверств".

Армянский агитпроп не знает границ и тормозов. Он аморелен по своей сути. Чтобы очернить противника, армяне идут на все. В эти дни в различных странах диаспора проводит акции, призванные продемонстрировать миру, что армяне в Карабахе подверглись страшным мучениям, и особенно педалируется тема детей. На волне происходящего в Палестине армянство заревновало и пытается переключить внимание на себя. Так как в реальности никаких зверств и чисток не было, в ход снова идут подлог и фальсификация. Детей Ходжалы и маленькую Захру "благодарная аудитория" уже видела не раз, поэтому пропаганда пустила в ход собственных, то есть армянских детей, пострадавших во время спитакского землетрясения 1988 года. Известный французский фотограф Питер Тернли снимал пострадавших от землетрясения в те дни, в том числе покалеченных детей в больницах. Он и подумать тогда не мог, что через тридцать пять лет его снимки превратятся в "свидетельства" якобы азербайджанских зверств против детей Карабаха.

Это фото сделано на армянской акции в Великобритании.

А это реальные фотографии, сделанные Питером Тернли в 1988 году. Три из пяти мы легко нашли в Интернете. Оставшиеся две, если хорошо поискать, тоже обязательно обнаружатся.

А вот и сам фотограф с героиней своего снимка:

Армянской пропаганде можно посочувствовать, так как на руках у нее нет ни одного реального факта, ни одного реального фото и видео, которое бы доказывало насилие, примененное к армянскому меньшинству в Азербайджане. А кампания, развернутая армянство по всему миру, требует каких-то визуальных подтверждений. Ни за что не поверим, что стоящие на улицах европейских городов с этими плакатами сами не знают, кто на них изображен. Прекрасно знают. Но они также знают, что англичане, французы и прочие не пойдут прогугливать вопрос, а сразу примут все за правду. Так на Западе заведено.

Дети Спитака уже отыграли свою роль в пропаганде в конце 80-х, пора возвращать их на повестку, чтобы послужили общему делу. Дети Ходжалы, убитые и замученные армянами азербайджанские малыши не смогут ничего возразить, но дети Спитака - это другое дело. Интересно, видят ли эти фото те, кто на них изображен? И еще интереснее, что они об этом думают. Им, людям под и за сорок, наверное, будет любопытно вернуться таким образом в детство и побыть немного "жертвами этнических чисток". Остается надежда, что не пропагандой единой жив армянский народ.

Хотелось бы посоветовать азербайджанцам, проживающим в странах, где проходят такие позорные армянские акции, проводить информационные кампании, разоблачающие фальсификации. Чтобы ложь не оседала в сознании людей, совершенно с нашей ситуацией не знакомыми и знающими о происходящем только то, что внедряет в умы армянский агитпроп.