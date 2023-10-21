Франция, прикрываясь правами человека, проводит колониальную политику. Народ Новой Каледонии решительно борется за спасение от колониального гнета Франции и добьется своего.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал член делегации Новой Каледонии, заместитель генерального секретаря партии Союза Каледонии Давид Ванабо во время встречи с группой депутатов в Милли Меджлисе 21 октября.

Поблагодарив Азербайджанскую Республику за поддержку своей страны, он отметил, что Новая Каледония, как и Азербайджан, хочет быть независимой. Это самое заветное желание народа страны.

Отметим, что 20 октября в Баку состоялась международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой. В конференции приняли участие представители 14 стран, заморских территорий Франции (Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника и Гваделупа), а также Корсики.

Напомним, что Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.