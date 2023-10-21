Высокий профессионализм азербайджанского и турецкого спецназа

В ходе тренировок к предстоящим в Азербайджане совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023" спецназ Азербайджана и Турции демонстрируют высокий профессионализм.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

На очередных тренировках к совместным учениям поднятые по тревоге спецназовцы в соответствии с задачей выполнили различные действия, используя защитные свойства местности и средства маскировки.

Преодолевая препятствия, которые могут возникнуть на поле боя, группа в соответствии с планом совершила внезапный налет на пункт дислокации условного противника. Были выведены из строя пункты командного управления, узлы связи, обезврежена живая сила противника.

Тренировки к совместным тактическим учениям "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023" продолжаются.