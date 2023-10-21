Проармянские пропагандисты вносят смуту в России

Автор: Байрам Эльшадов

Проармянские пропагандисты в России начали междоусобную грызню. Заварил кашу интеллектуально одаренный политолух Евгений Сатановский, оскорбив в весьма жесткой форме официального представителя МИД РФ.

Сатановский умудрился, буквально в паре предложений, обвинить сотрудника дипведомства во всех смертных грехах, начиная от антисемитизма, заканчивая, как ему кажется, личными несовершенствами.

Все могло закончиться и тут, если бы не одна интересная подробность. Сатановский сотрудничает, а точнее работал на другого армянского пропагандиста Владимира Соловьева. И тут началось самое интересное. Соловьев в бронежилете и военном камуфляже записал обращение, в котором открестился от Сатановского и начал просить прощения у всех подряд - и у оскорбленного дипломата, и у МИДа в целом. В качестве знака примирения он сказал, что уволил Сатановского, отметив любопытную деталь, что "не видит возможности продолжать профессиональное общение" со своим коллегой по цеху.

Интересно, а в какой форме они продолжат общение? Или, может, все это спектакль для того, чтобы доказать свое послушание и лояльность перед дипломатическим ведомством? Конечно же, все это показательное выступление попахивает откровенным враньем. Ведь по сути, их профессиональные и бизнес-интересы тесно переплетены. В такой ситуации полный разрыв отношений со стороны Соловьева является метафорическим выстрелом самому себе в ногу.

Все это делается в надежде на то, что пройдет какое-то время и инцидент забудется. А потом можно будет возвращаться к привычному положению дел. Вот таких вот пропагандистов пригрели и сделали уважаемыми в России, которые в открытой форме презирают всех, вносят смуту в страну и открыто врут для продвижения своих личных финансовых интересов.