МВД Азербайджана подготовило видеоролик о службе на освобожденных территориях

Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) опубликовало видеоролик о службе сотрудников на освобожденных территориях.

Как сообщает в субботу Day.Az, в видеоролике подчеркивается:

"Мы гордимся тем, что служим на этих землях, где увековечено единство и равенство нашего народа!".

Представляем этот видеоролик: