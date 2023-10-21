https://news.day.az/politics/1608434.html МВД Азербайджана подготовило видеоролик о службе на освобожденных территориях - ВИДЕО
МВД Азербайджана подготовило видеоролик о службе на освобожденных территориях - ВИДЕО
Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) опубликовало видеоролик о службе сотрудников на освобожденных территориях.
Как сообщает в субботу Day.Az, в видеоролике подчеркивается:
"Мы гордимся тем, что служим на этих землях, где увековечено единство и равенство нашего народа!".
Представляем этот видеоролик:
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