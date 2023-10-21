https://news.day.az/politics/1608443.html Открылся офис Бакинской инициативной группы - ФОТО
Открылся офис Бакинской инициативной группы - ФОТО
В столице Азербайджана состоялось открытие офиса Бакинской инициативной группы.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие официальные лица, в том числе руководитель Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, а также местные и иностранные гости.
Аббас Аббасов проинформировал журналистов о задачах и целях Бакинской инициативной группы.
Напомним, что Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.
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