Открылся офис Бакинской инициативной группы

В столице Азербайджана состоялось открытие офиса Бакинской инициативной группы.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие официальные лица, в том числе руководитель Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, а также местные и иностранные гости.

Аббас Аббасов проинформировал журналистов о задачах и целях Бакинской инициативной группы.

Напомним, что Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.