Борьба с неоколониализмом будет продолжена.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Завершается председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Бакинская инициативная группа уже официально приступила к деятельности. Борьба с неоколониализмом будет продолжена. Мы будем сотрудничать в борьбе против колониализма в разных частях мира", - добавил он.

Отметим, что 20 октября в Баку состоялась международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой. В конференции приняли участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции (Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника и Гваделупа), представители Корсики.

Напомним, что Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.