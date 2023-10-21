Наша цель - положить конец французскому колониализму

Мы уже несколько месяцев сотрудничаем с Бакинской инициативной группой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу журналистам глава Партии свободы Мартиники Люк Фрэнсис Кэрролл.

"Наша цель заключается в том, чтобы положить конец французскому колониализму. Кроме того, у нас есть проекты, связанные с Азербайджаном. Наша цель - предпринять шаги в своей борьбе, объединившись с другими странами. Наши друзья в Азербайджане помогают нам в этой работе. Это придает нам сил", - сказал он.

Отметим, что 20 октября в Баку состоялась международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой. В конференции приняли участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции (Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника и Гваделупа), представители Корсики.

Напомним, что Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.