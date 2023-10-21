Армения не дает жить

Автор: Байрам Эльшадов

Армения в очередной раз была признана ответственной за преступления в Карабахе. Некоторое время назад Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ) огласил вердикт по делу "Оганесян и Карапетян против Армении", инициированным двумя гражданами Армении, сыновья которых погибли во время службы в Карабахе.

Как отмечено в материалах дела, два армянских солдата потеряли жизни в результате неуставных взаимоотношений, пыток и подвергались побоям. Армения была признана виновной в том, что не провела должного расследования в результате чего не были наказаны виновники.

Отмечается, что ЕСПЧ признал Армению виновной в нарушении права на жизнь, и страсбургский суд обязал Армению выплатить по 30 тысяч евро в качестве компенсации.

Во всем это процессе важно отметить несколько моментов. В первую очередь то, что Армения вновь была признана страной оккупантом. Таким образом, подтверждается, что Армения в течении десятков лет отправляла на службу в Карабах, являющийся территорией другой страны, своих солдат. Что подводит ко второму пункту о том, что Армения открыто нарушала международное право и препятствовала установлению мира в регионе. Такой подход является подтверждением аргумента о том, что долгие годы Ереван симулировал переговорный процесс и не был заинтересован в поиске выхода из сложившейся ситуации.

Важность этого решения также связана с тем, что Азербайджан получает дополнительный аргумент против обвинений в восстановлении полного суверенитета над своей территорией.

Отметим, что это не первое решение международного органа, которое идет против интересов Армении. Известное дело "Чырагов и другие против Армении" Ереван был признан ответственным за незаконное изгнание и лишение имущества группы лиц из Лачина.

Таким образом, Армения "резервирует" за собой имидж страны нарушителя прав человека, что регистрируется международными инстанциями. И со стороны Еревана весьма лицемерно обвинять Азербайджан в аналогичных нарушениях, учитывая факты указывающие на то, что сама Армения часто практикует нарушение даже фундаментального права на жизнь.