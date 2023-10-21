https://news.day.az/politics/1608509.html Совместное заявление саммита США-ЕС о мире между Азербайджаном и Арменией
Совместное заявление саммита США-ЕС о мире между Азербайджаном и Арменией
ЕС привержен продвижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.
Об этом говорится в совместном заявлении саммита США-ЕС, передает в субботу Day.Az.
"Мы по-прежнему привержены продвижению прочного мира между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности," - отмечается в заявлении.
Ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что пригласил лидеров Азербайджана и Армении принять участие в трехсторонней встрече в Брюсселе до конца текущего месяца.
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