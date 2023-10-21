Попытки вмешательства посторонних государств не служат установлению мира на Южном Кавказе

Азербайджан ожидает, что мировое сообщество побудит Армению строго соблюдать свои международные обязательства, прекратить и воздерживаться от дезинформации.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН Тофиг Мусаева на открытых дебатах Совета Безопасности ООН на тему "Мир через диалог: вклад региональных, субрегиональных и двусторонних механизмов в предотвращение и мирное разрешение споров", передает Day.Az.

Он отметил, что опыт Азербайджана, связанный с почти тридцатилетней оккупацией его суверенных территорий соседней Арменией, что является грубым нарушением Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, является иллюстрацией и напоминанием о необходимости сделать гораздо больше в на региональном и международном уровнях для борьбы с неправильным толкованием международного права и для защиты суверенитета и территориальной целостности государств.

"В этот критический момент мы ожидаем, что мировое сообщество побудит Армению строго соблюдать свои международные обязательства, прекратить и воздерживаться от дезинформации и добросовестно участвовать в усилиях по построению мира и стабильности в регионе," - сказал он.

Заместитель постоянного представителя заявил, что попытки некоторых нерегиональных государств навязать опыт своего колониального прошлого и настоящего на Южном Кавказе и расширить свою ксенофобскую политику в регионе, в том числе путем вооружения Армении и поддержки ее пропаганды ненависти, не служат миру.