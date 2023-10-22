Книга Мир Джалала «Мастерство Физули» издана в Германии

Известное издательство Германии Эргон-Номос в числе избранных изданий в области востоковедения (Bibliotheca Academica) напечатало книгу "Мастерство Физули" выдающегося писателя и литературоведа Мир Джалала Пашаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, книга переведена на немецкий язык доцентом Гисенского Университета, ученым-востоковедом Михаэлем Рейнхардом Гессом. Гесс, защитивший в Свободном университете Берлина докторскую диссертацию на тему творчества великого поэта Имадеддина Насими, известен азербайджанским и европейским читателям также, как и автор книги "Наследие Шуши".

Мир Джалал, основоположник азербайджанского физуливедения, в 1940 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Поэтические особенности Физули", расширил ее в 1958 году и опубликовал в виде монографии под названием "Мастерство Физули". В монографии отражены результаты научных исследований в области литературного творчества и искусства, включая культуру поэзии и художественную прозу гениального азербайджанского поэта Мухаммеда Физули, жившего и творившего в XVI веке. При исследовании творчества Физули Мир Джалалу, наряду с исследованием отдельных вопросов и мотивов, удалось дать общую литературную панораму творчества Физули с научной точки зрения.

Гениальный азербайджанский поэт Физули, один из знаменитых поэтов классической литературы тюркских народов, известен еще и как автор образца литературного мастерства под названием "Диван", который он создал на трех основных языках своего времени - турецком, арабском и персидском. Знание немецким ученым (Михаэлем Рейнхардом Гессом - ред.) азербайджанского, турецкого, арабского и персидского языков, на которых Физули писал свои произведения в соответствии с требованиями своего времени, позволило ему изучить глубину творчества Физули и Мир Джалала и представить их европейским читателям. Он дал подробные объяснения литературно-научных аспектов произведения "Мастерство Физули".

Немецкий ученый, написав также предисловие к книге, провел научно-критический анализ литературной и историко-политической среды периода как Физули, так и Мир Джалала. Объясняя западному читателю запреты, наложенные на литературу советско-коммунистическим режимом, Гесс отмечает, что, несмотря на идеологические ограничения эпохи, Мир Джалалу удалось исследовать и представить Физули как национального поэта.

Доктор Гесс пришел к выводу, что "одной из других ценных особенностей произведения "Мастерство Физули" является непосредственное использование Мир Джалалом первоисточников для исследования многочисленных тем. Именно по этой причине, несмотря на то, что со дня написания произведения прошло 80 лет, за этот период о Физули не было написано ни одного научного труда, который по своей глубине и подробности мог бы сравниться с научной работой Мир Джалала. Эта работа и сегодня является незаменимым источником для исследователей творчества Физули.

Монография, посвященная изучению творчества Физули, также имеет большое значение с точки зрения донесения творчества Мир Джалала до европейских читателей.

Книга Мир Джалала "Мастерство Физули" включена в национальную библиографию Германии.