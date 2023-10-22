Начинаются совместные учения ВС Азербайджана и Турции
Завтра начнутся тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023", которые пройдут в Азербайджане по случаю столетия Турецкой Республики.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте министерства национальной обороны Турции в социальной сети Х.
"Завтра начнутся учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023", которые будут проведены с целью укрепления дружбы и сотрудничества между сухопутными войсками Турции и Азербайджана, а также обмена знаниями и опытом", - говорится в публикации.
Отметим, что в учениях, которые пройдут в нашей стране с 23 по 25 октября, задействовано значительное количество техники, артиллерийских и авиационных средств различных видов войск обеих братских стран, а также инженерная техника.
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