ВС Азербайджана и Турции отработали выполнение спецзадач

Накануне совместных тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" подразделения коммандо Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции отработали выполнение специальных задач.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в соответствии с планом коммандо проникли вглубь оперативного района и успешно выполнили задачи по выявлению, окружению и обезвреживанию временных укрытий диверсионной группы условного противника, расположенных в населенных пунктах.

Отметим, что совместные тактические учения, посвященные 100-летию образования Турецкой Республики, пройдут 23-25 октября по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.